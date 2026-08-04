Российские силы ПВО уничтожили за ночь 320 дронов ВСУ над регионами страны

Российские средства ПВО за ночь 4 августа перехватили и уничтожили над регионами страны 320 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Так, российские бойцы отбивали атаки в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, Московском регионе и Республике Крым.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что российские силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ на Московскую область ночью 4 августа. Основные последствия зафиксированы в муниципальном округе Чехов. Согласно предварительным данным, погибли пять человек, еще шестеро получили ранения.
А глава Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что за время атаки украинских беспилотников на Ленинградскую область ночью 4 августа российские силы противовоздушной обороны уничтожили 17 вражеских БПЛА.