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Российские силы ПВО уничтожили за ночь 320 дронов ВСУ над регионами страны

Российские силы ПВО отбили массированную атаку дронов ВСУ на регионы страны.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства ПВО за ночь 4 августа перехватили и уничтожили над регионами страны 320 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Так, российские бойцы отбивали атаки в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, Московском регионе и Республике Крым.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что российские силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ на Московскую область ночью 4 августа. Основные последствия зафиксированы в муниципальном округе Чехов. Согласно предварительным данным, погибли пять человек, еще шестеро получили ранения.

А глава Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что за время атаки украинских беспилотников на Ленинградскую область ночью 4 августа российские силы противовоздушной обороны уничтожили 17 вражеских БПЛА.

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