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Жителя Екатеринбурга будут судить за мошенничество с выплатами СВО

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело местного жителя Евгения Матвеева, обвиняемого в мошенничестве при получении социальных выплат участникам специальной военной операции (СВО), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Его будут судить по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Источник: Коммерсантъ

По версии следствия, Матвеев вместе с неустановленным сообщником незаконно получил 450 тыс. руб. из бюджета Свердловской области. В период с 18 по 27 августа 2025 года сообщник в Telegram предложил ему получить единовременную выплату для участников СВО. Обвиняемый лично подавал заявление через портал «Госуслуги», используя фиктивные основания для получения финансовой поддержки. Для оформления выплаты использовались поддельные документы и справки, которые сделал соучастник.

В отношении второго участника схемы дело выделено в отдельное производство.