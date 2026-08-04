Жителя Екатеринбурга будут судить за мошенничество с выплатами СВО

По версии следствия, Матвеев вместе с неустановленным сообщником незаконно получил 450 тыс. руб. из бюджета Свердловской области. В период с 18 по 27 августа 2025 года сообщник в Telegram предложил ему получить единовременную выплату для участников СВО. Обвиняемый лично подавал заявление через портал «Госуслуги», используя фиктивные основания для получения финансовой поддержки. Для оформления выплаты использовались поддельные документы и справки, которые сделал соучастник.