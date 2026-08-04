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Воробьев: 10 человек пострадали из-за атаки ВСУ в промзоне «Новоселок» в Чехове

10 человек получили ранения в результате атаки украинских БПЛА в промзоне «Новоселок» в Чехове. Об этом во вторник, 4 августа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

10 человек получили ранения в результате атаки украинских БПЛА в промзоне «Новоселок» в Чехове. Об этом во вторник, 4 августа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

— Шестеро из них доставлены в Чеховскую больницу, двое — в медицинские учреждения Серпухова и Подольска, еще двое после осмотра врачей отказались от госпитализации, — уточнил он.

По его словам, семь человек находятся в состоянии средней степени тяжести, один пострадавший — в тяжелом состоянии. У пострадавших диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки. Сейчас медики оказывают им всю необходимую медицинскую помощь, добавил глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее Воробьев сообщил, что пять человек погибли при атаке Вооруженных сил Украины на Подмосковье. Он также отметил, что российские военнослужащие продолжают отражать атаку: над территорией Московской области фиксируются беспилотники в Волоколамском, Клинском, Чеховском и Серебряно-Прудском округах.

Также глава городского округа Чехов Михаил Собакин опубликовал снимки последствий удара украинской армии. Он сообщил, что власти окажут необходимую помощь пострадавшим. В настоящее время экстренные службы работают на местах в усиленном режиме.

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