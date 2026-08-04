Воробьев: 10 человек пострадали из-за атаки ВСУ в промзоне «Новоселок» в Чехове

По его словам, семь человек находятся в состоянии средней степени тяжести, один пострадавший — в тяжелом состоянии. У пострадавших диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки. Сейчас медики оказывают им всю необходимую медицинскую помощь, добавил глава региона в своем Telegram-канале.