Силы ПВО за ночь сбили над Россией 320 БПЛА

В Подмосковье при атаке БПЛА погибли пять человек, получили ранения, по уточненным данным, 10 человек. В Ленобласти пострадал один человек, атаке подвергся склад Wildberries. Еще одно складское помещение компании частично повреждено в Тверской области. В Ростовской области сбили почти 40 дронов в девяти районах. В Смоленской области уничтожили 28 БПЛА, в Воронежской и Тульской областях — по три дрона, в Калужской области — один, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.