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Силы ПВО за ночь сбили над Россией 320 БПЛА

В период с 20:00 мск 3 августа до 8:00 4 августа силы ПВО перехватили и уничтожили 320 беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом и Крымом.

В период с 20:00 мск 3 августа до 8:00 4 августа силы ПВО перехватили и уничтожили 320 беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом и Крымом.

В Подмосковье при атаке БПЛА погибли пять человек, получили ранения, по уточненным данным, 10 человек. В Ленобласти пострадал один человек, атаке подвергся склад Wildberries. Еще одно складское помещение компании частично повреждено в Тверской области. В Ростовской области сбили почти 40 дронов в девяти районах. В Смоленской области уничтожили 28 БПЛА, в Воронежской и Тульской областях — по три дрона, в Калужской области — один, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.

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