Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подросток пострадал в ДТП с питбайком и асфальтоукладчиком в Нижнем

С полученными травмами его экстренно доставили в детскую областную больницу бригадой скорой помощи.

Вечером 3 августа в Нижнем Новгороде произошло дорожно‑транспортное происшествие, в результате которого пострадал несовершеннолетний. Данные приводит пресс‑служба регионального управления ГИБДД по Нижегородской области.

Авария случилась в 21:14 на Молодёжном проспекте. Подросток, управлявший питбайком, врезался в асфальтоукладчик — дорожную технику, находившуюся на участке. С полученными травмами его экстренно доставили в детскую областную больницу бригадой скорой помощи.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все детали инцидента.

Ранее «Яндекс» прокомментировали ДТП с роботом‑доставщиком в Нижнем Новгороде.