Подросток пострадал в ДТП с питбайком и асфальтоукладчиком в Нижнем

Авария случилась в 21:14 на Молодёжном проспекте. Подросток, управлявший питбайком, врезался в асфальтоукладчик — дорожную технику, находившуюся на участке. С полученными травмами его экстренно доставили в детскую областную больницу бригадой скорой помощи.