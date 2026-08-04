Подросток пострадал в ДТП с питбайком и асфальтоукладчиком в Нижнем

Вечером 3 августа в Нижнем Новгороде произошло дорожно‑транспортное происшествие, в результате которого пострадал несовершеннолетний. Данные приводит пресс‑служба регионального управления ГИБДД по Нижегородской области.
Авария случилась в 21:14 на Молодёжном проспекте. Подросток, управлявший питбайком, врезался в асфальтоукладчик — дорожную технику, находившуюся на участке. С полученными травмами его экстренно доставили в детскую областную больницу бригадой скорой помощи.
Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все детали инцидента.
Ранее «Яндекс» прокомментировали ДТП с роботом‑доставщиком в Нижнем Новгороде.