В Севастополе военный убил сослуживца и еще трех мирных жителей

«По предварительным данным, военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. В результате один человек погиб, один получил ранение. После этого нападавший в селе Хмельницком ранил еще троих человек и убил трех мирных жителей: двоих мужчин 71 и 59 лет и женщину 64 лет», — написал руководитель региона в своем канале в МАКС.