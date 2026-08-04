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В Севастополе военный убил сослуживца и еще трех мирных жителей

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости Крым. В Севастополе в селе Хмельницкое военнослужащий застрелил сослуживца и трех мирных жителей, а также ранил еще одного военного и трех гражданских. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительным данным, военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. В результате один человек погиб, один получил ранение. После этого нападавший в селе Хмельницком ранил еще троих человек и убил трех мирных жителей: двоих мужчин 71 и 59 лет и женщину 64 лет», — написал руководитель региона в своем канале в МАКС.

Нападавшего задержали. Пострадавшим сейчас оказывается экстренная медицинская помощь, врачи делают все возможное для их спасения, добавил Развожаев.

На месте происшествия с работают оперативные службы, следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

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