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Обломок беспилотника повредил склад Wildberries под Тверью

Обломки дрона упали на складское помещение Wildberries в поселке Эммаусс в Тверской области, стена здания получила частичные повреждения. Об этом во вторник, 4 августа, сообщил врио губернатора региона Виталий Королев.

Обломки дрона упали на складское помещение Wildberries в поселке Эммаусс в Тверской области, стена здания получила частичные повреждения. Об этом во вторник, 4 августа, сообщил врио губернатора региона Виталий Королев.

По его данным, в результате произошедшего никто не пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы.

— Проводятся мероприятия для обеспечения дальнейшей безопасности объекта, — написал Королев в своем канале в МАКС.

В этот же день пожар произошел на логистическом объекте компании Wildberries из-за атаки Вооруженных сил Украины в поселке Красный Бор в Ленинградской области.

Forbes ранее сообщил, что общая площадь складов Wildberries, попавших под удары украинской армии по состоянию на 2 августа, оценивается в 1,21−1,47 миллиона квадратных метров. Из них повреждено 893 тысячи — 1,154 миллиона квадратных метров. Селлеры маркетплейса в результате атак дронов ВСУ на склады компании могли потерять около 215−280 миллиардов рублей, утверждают журналисты.

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