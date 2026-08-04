Власти показали последствия падения обломков дронов ВСУ в Подмосковье

По предварительным данным, жертвами атаки стали пять человек. Еще шестеро получили травмы различной степени тяжести. Подробная информация об их состоянии пока не раскрывается. Власти предупредили, что сведения о последствиях могут уточняться по мере обследования поврежденных объектов.