Власти показали последствия падения обломков дронов ВСУ в Подмосковье

Фотографии с мест падения обломков БПЛА ВСУ опубликовал глава подмосковного Чехова Михаил Собакин. Он выразил соболезнования родственникам погибших и сообщил, что раненые находятся под наблюдением медиков. Пострадавшим пообещали оказать необходимую помощь.
По данным губернатора Московской области Андрея Воробьёва, несколько возгораний возникли в промышленной зоне Новоселки. Самый крупный пожар произошел на территории склада. Повреждения также получили электрическая подстанция и административное здание. На месте работают пожарные расчеты и другие оперативные службы.
Последствия падения обломков зафиксировали и в деревне Солнышково. Фрагменты беспилотника повредили частный жилой дом и припаркованный рядом автомобиль. После падения начался пожар, который удалось потушить. Жители деревни не пострадали.
Собакин сообщил, что экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме. Специалисты обследуют территории, на которых обнаружены части беспилотников, и устраняют последствия атаки.
Глава округа также напомнил жителям о правилах безопасности. При обнаружении дрона или его обломков запрещено приближаться к ним, трогать, перемещать либо пытаться самостоятельно осмотреть найденные фрагменты. О находке необходимо сразу сообщить экстренным службам по единому номеру 112.
По предварительным данным, жертвами атаки стали пять человек. Еще шестеро получили травмы различной степени тяжести. Подробная информация об их состоянии пока не раскрывается. Власти предупредили, что сведения о последствиях могут уточняться по мере обследования поврежденных объектов.
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