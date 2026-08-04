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Венесуэла возобновила репатриацию граждан из США

147 венесуэльцев вернулись на родину из США рейсом Vuelta a la Patria.

Венесуэла впервые после недавних землетрясений приняла репатриационный рейс с гражданами страны из США, сообщила программа Vuelta a la Patria. Самолет из Майами доставил 147 соотечественников — 132 мужчин и 15 женщин. Рейс приземлился в международном аэропорту Барселоны, а не в Каракасе.

Власти пояснили, что прибывших встретили с соблюдением всех необходимых процедур. Это 165-й рейс программы Vuelta a la Patria.

Программа возвращения соотечественников действует с 2018 года. Она помогает венесуэльцам, оказавшимся за рубежом в сложной ситуации.

До этого сообщалось о землетрясениях в Венесуэле, которые могли повлиять на логистику. Однако рейс состоялся по графику.

Власти Венесуэлы не комментировали причины выбора аэропорта Барселоны. Обычно рейсы прибывают в Каракас.

В 2025 году Венесуэла уже принимала репатриационные рейсы из США. Кроме того, в июне 2026 года программа Vuelta a la Patria была расширена.

Возросло число погибших при землетрясении в Венесуэле.

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