Венесуэла возобновила репатриацию граждан из США

Власти пояснили, что прибывших встретили с соблюдением всех необходимых процедур. Это 165-й рейс программы Vuelta a la Patria.
Программа возвращения соотечественников действует с 2018 года. Она помогает венесуэльцам, оказавшимся за рубежом в сложной ситуации.
До этого сообщалось о землетрясениях в Венесуэле, которые могли повлиять на логистику. Однако рейс состоялся по графику.
Власти Венесуэлы не комментировали причины выбора аэропорта Барселоны. Обычно рейсы прибывают в Каракас.
В 2025 году Венесуэла уже принимала репатриационные рейсы из США. Кроме того, в июне 2026 года программа Vuelta a la Patria была расширена.
Возросло число погибших при землетрясении в Венесуэле.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.