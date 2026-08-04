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Глеб Никитин прокомментировал атаку БПЛА ВСУ на Нижегородскую область

Несколько автомобилей получили повреждения из‑за падения обломков.

В ночное время над территорией Нижегородской области была пресечена попытка атаки с применением беспилотных летательных аппаратов. Дежурными силами противовоздушной обороны ликвидировано 26 БПЛА. Ситуацию прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По предварительной информации, в результате инцидента жертв и масштабных разрушений зафиксировано не было. При этом несколько автомобилей получили повреждения из‑за падения обломков.

На местах происшествия развёрнута работа оперативных служб — специалисты оценивают ситуацию и проводят необходимые мероприятия.

Ранее режим беспилотной опасности сняли в Нижегородской области 4 августа.

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