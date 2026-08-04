Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число пострадавших при атаке БПЛА на пляж в Архипо-Осиповке увеличилось до 58

Число пострадавших при беспилотной атаке на пляж в Архипо-Осиповке под Геленджиком увеличилось до 58 человек. Об этом во вторник, 4 августа, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Число пострадавших при беспилотной атаке на пляж в Архипо-Осиповке под Геленджиком увеличилось до 58 человек. Об этом во вторник, 4 августа, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Госпитализирован 21 человек. 19 пострадавших, из которых трое детей, перевезли в краевые больницы Краснодара, еще двое находятся в больнице в Новороссийске.

— Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Еще 37 человек, среди которых 9 детей, получили амбулаторное лечение, — написали в Telegram-канале оперштаба.

Минимум семь человек погибли при атаке украинского беспилотника по пляжу в Архипо-Осиповке. Среди них есть ребенок. Дрон упал прямо на берег, где в этот момент отдыхали туристы. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал произошедшее целенаправленным ударом по гражданской инфраструктуре. Главное о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше