Число пострадавших при атаке БПЛА на пляж в Архипо-Осиповке увеличилось до 58

Число пострадавших при беспилотной атаке на пляж в Архипо-Осиповке под Геленджиком увеличилось до 58 человек. Об этом во вторник, 4 августа, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Госпитализирован 21 человек. 19 пострадавших, из которых трое детей, перевезли в краевые больницы Краснодара, еще двое находятся в больнице в Новороссийске.
— Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Еще 37 человек, среди которых 9 детей, получили амбулаторное лечение, — написали в Telegram-канале оперштаба.
Минимум семь человек погибли при атаке украинского беспилотника по пляжу в Архипо-Осиповке. Среди них есть ребенок. Дрон упал прямо на берег, где в этот момент отдыхали туристы. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал произошедшее целенаправленным ударом по гражданской инфраструктуре. Главное о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».