Число пострадавших при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке выросло до 58 человек

По данным штаба, 19 пострадавших, включая троих детей, по поручению губернатора перевезли в краевые больницы Краснодара. Еще два человека находятся на лечении в больнице Новороссийска. Пациентам оказывают необходимую медицинскую помощь. Еще 37 человек, среди которых девять детей, получили амбулаторное лечение.
Ранее сообщалось, что 3 августа в результате атаки украинских беспилотников на Архипо-Осиповку погибли семь человек, еще 47 получили ранения. По данным Минздрава России, в стационарах продолжают лечение 21 пострадавший, среди них трое детей. Девять пациентов находятся в тяжелом состоянии.
После происшествия прокуратура Краснодарского края организовала контроль за соблюдением прав граждан и открыла горячую линию для приема обращений. Медицинские учреждения региона продолжают оказывать помощь пострадавшим.
Главный врач городской больницы Геленджика Сергей Ермаков ранее сообщал, что госпитализированные проходят лечение в профильных отделениях. Часть пациентов направляют в краевые медицинские центры. По его словам, к оказанию помощи подключились специалисты городской больницы Геленджика, Архипо-Осиповки, Краевой клинической больницы № 1 и Детской краевой клинической больницы.
Главный врач Туапсинской центральной районной больницы № 2 Дмитрий Рябоконь сообщал, что четверых пострадавших после атаки доставили в медучреждение. Им оказали необходимую медицинскую помощь, удалили осколки и инородные тела. После осмотра пациенты отказались от госпитализации и были направлены домой.