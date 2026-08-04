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Число пострадавших при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке выросло до 58 человек

Число пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Архипо-Осиповку увеличилось до 58 человек. Из них 21 человек госпитализирован. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Источник: Коммерсантъ

По данным штаба, 19 пострадавших, включая троих детей, по поручению губернатора перевезли в краевые больницы Краснодара. Еще два человека находятся на лечении в больнице Новороссийска. Пациентам оказывают необходимую медицинскую помощь. Еще 37 человек, среди которых девять детей, получили амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что 3 августа в результате атаки украинских беспилотников на Архипо-Осиповку погибли семь человек, еще 47 получили ранения. По данным Минздрава России, в стационарах продолжают лечение 21 пострадавший, среди них трое детей. Девять пациентов находятся в тяжелом состоянии.

После происшествия прокуратура Краснодарского края организовала контроль за соблюдением прав граждан и открыла горячую линию для приема обращений. Медицинские учреждения региона продолжают оказывать помощь пострадавшим.

Главный врач городской больницы Геленджика Сергей Ермаков ранее сообщал, что госпитализированные проходят лечение в профильных отделениях. Часть пациентов направляют в краевые медицинские центры. По его словам, к оказанию помощи подключились специалисты городской больницы Геленджика, Архипо-Осиповки, Краевой клинической больницы № 1 и Детской краевой клинической больницы.

Главный врач Туапсинской центральной районной больницы № 2 Дмитрий Рябоконь сообщал, что четверых пострадавших после атаки доставили в медучреждение. Им оказали необходимую медицинскую помощь, удалили осколки и инородные тела. После осмотра пациенты отказались от госпитализации и были направлены домой.

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