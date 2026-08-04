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В Нижнем Новгороде еще один подросток на питбайке пострадал в ДТП

В результате ДТП подросток получил травмы руки и ноги.

В Нижнем Новгороде 3 августа произошло дорожно‑транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. Об этом информирует пресс‑служба управления ГИБДД по Нижегородской области.

Авария случилась в 17:00 на улице Мокроусова. По предварительным данным, 17‑летний водитель питбайка не смог удержать контроль над транспортным средством и совершил столкновение с автомобилем Hyundai, которым управлял 64‑летний мужчина.

В результате ДТП подросток получил травмы руки и ноги. Пострадавшего госпитализировали в детскую областную больницу. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее подросток пострадал в ДТП с питбайком и асфальтоукладчиком в Нижнем.