В Нижнем Новгороде еще один подросток на питбайке пострадал в ДТП

В Нижнем Новгороде 3 августа произошло дорожно‑транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. Об этом информирует пресс‑служба управления ГИБДД по Нижегородской области.
Авария случилась в 17:00 на улице Мокроусова. По предварительным данным, 17‑летний водитель питбайка не смог удержать контроль над транспортным средством и совершил столкновение с автомобилем Hyundai, которым управлял 64‑летний мужчина.
В результате ДТП подросток получил травмы руки и ноги. Пострадавшего госпитализировали в детскую областную больницу. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее подросток пострадал в ДТП с питбайком и асфальтоукладчиком в Нижнем.