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В Госдуме назвали главные способы защиты от мошенников

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал россиян не передавать посторонним пароли и коды доступа к личным кабинетам.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал россиян не передавать посторонним пароли и коды доступа к личным кабинетам. Он также посоветовал избегать разговоров с неизвестными, которые по телефону представляются сотрудниками государственных органов или других организаций.

Предупреждение спикер нижней палаты парламента опубликовал в своем канале на платформе «Макс». По его словам, гражданам не следует переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и выполнять просьбы о переводе денег.

Любую полученную от незнакомцев информацию Володин рекомендовал перепроверять. Осторожность особенно важна, когда собеседник торопит человека, требует назвать код из СМС, получить доступ к аккаунту, оформить заем или отправить средства на указанный счет.

Председатель Госдумы отметил, что с 2021 года парламент принял 19 федеральных законов, направленных на борьбу с мошенничеством. Основная часть решений, включая комплексы мер «Антифрод», была подготовлена за последние полтора года.

Необходимость дополнительных ограничений Володин связал с быстрым развитием цифровых технологий. Злоумышленники используют их для получения доступа к чужим учетным записям, создания поддельных профилей и рассылки сообщений от имени знакомых потенциальной жертвы.

По данным МВД, которые привел спикер Госдумы, в первом полугодии 2026 года количество преступлений, совершенных через социальные сети и мессенджеры, сократилось на 58 процентов. В эту категорию входят попытки выманить код подтверждения, распространение вредоносных ссылок и просьбы одолжить деньги через поддельные аккаунты.

Володин считает снижение показателя результатом действия принятых законов. Дополнительным фактором стала более высокая осведомленность граждан о распространенных схемах обмана.

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