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Число пострадавших при атаке БПЛА в Геленджике выросло до 58

Число пострадавших при атаке беспилотников на Геленджик выросло до 58 человек.

Число пострадавших при атаке беспилотников на Геленджик выросло до 58 человек. Из них 21 человек был госпитализирован, сообщили власти региона.

По поручению губернатора 19 пострадавших, в том числе троих детей, перевезли в краевые больницы Краснодара. Еще два человека проходят лечение в больнице Новороссийска.

Всем госпитализированным оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние пациентов находится под контролем врачей.

Еще 37 пострадавших, среди которых девять детей, получили медицинскую помощь амбулаторно и были направлены на дальнейшее лечение без госпитализации.

Напомним, при атаке БПЛА погибли семь человек, в том числе трое детей.

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