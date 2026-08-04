Число пострадавших при атаке БПЛА в Геленджике выросло до 58

Число пострадавших при атаке беспилотников на Геленджик выросло до 58 человек. Из них 21 человек был госпитализирован, сообщили власти региона.
По поручению губернатора 19 пострадавших, в том числе троих детей, перевезли в краевые больницы Краснодара. Еще два человека проходят лечение в больнице Новороссийска.
Всем госпитализированным оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние пациентов находится под контролем врачей.
Еще 37 пострадавших, среди которых девять детей, получили медицинскую помощь амбулаторно и были направлены на дальнейшее лечение без госпитализации.
Напомним, при атаке БПЛА погибли семь человек, в том числе трое детей.
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