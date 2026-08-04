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Военнослужащий в Севастополе открыл огонь по сослуживцам и убил четырех человек

В селе Хмельницком в Севастополе военнослужащий открыл огонь по сослуживцам, в результате чего погибли четыре человека и четверо пострадали. Об этом во вторник, 4 августа, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В селе Хмельницком в Севастополе военнослужащий открыл огонь по сослуживцам, в результате чего погибли четыре человека и четверо пострадали. Об этом во вторник, 4 августа, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

— По предварительным данным, военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. В результате один человек погиб, один получил ранение. После этого в селе Хмельницком нападавший ранил еще троих человек и убил троих мирных жителей: двоих мужчин 71 года и 59 лет и женщину 64 лет, — уточнил глава города.

Нападавшего задержали. На месте происшествия работают оперативные службы, следователи и криминалисты, отметил Развожаев в своем Telegram-канале.

В июне прошлого года мужчина, уклонявшийся от армии, проник в комнату для хранения оружия в воинской части, расположенной в Кяхтинском районе Бурятии, после чего открыл стрельбу из автомата АК-12. Он согласился сдаться прибывшим на место правоохранителям только спустя почти 10 часов. Возбуждено уголовное дело.

Ранее военнослужащий сбежал из воинской части в Волгоградской области и расстрелял из автомата двоих молодых людей на почве ревности. Позже нападавшего удалось задержать.

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