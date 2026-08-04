Выжил только ребенок: в жутком ДТП в Тамбовской области погибли трое волгоградцев

Водитель Haval не выбрал безопасную дистанцию, в результате легковушка протаранила идущую впереди фуру, которой управлял 24-летний житель Дагестана. Удар был такой силы, что половина легкового автомобиля оказалась смятой. Погибли 35-летний водитель, 30-летний мужчина, который находился на переднем пассажирском сиденье, и 38-летняя женщина, которая ехала на заднем пассажирском сиденье. Они были жителями Волгограда.