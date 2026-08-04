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Выжил только ребенок: в жутком ДТП в Тамбовской области погибли трое волгоградцев

Страшная авария в Тамовской области унесла жизни троих.

Страшная авария в Тамовской области унесла жизни троих волгоградцев. Как сообщают на ресурсе Тамбовского ГИБДД «Полоса безопасности», трагедия произошла накануне, 3 августа, на 435 км трассы Р-22 в районе Селезневской развязки.

Водитель Haval не выбрал безопасную дистанцию, в результате легковушка протаранила идущую впереди фуру, которой управлял 24-летний житель Дагестана. Удар был такой силы, что половина легкового автомобиля оказалась смятой. Погибли 35-летний водитель, 30-летний мужчина, который находился на переднем пассажирском сиденье, и 38-летняя женщина, которая ехала на заднем пассажирском сиденье. Они были жителями Волгограда.

В салоне также находился ребенок. Благодаря тому, что девочка была в детском кресле, она выжила, однако получила тяжелые травмы. Пострадавшую госпитализировали с подозрением на ЗЧМТ, сотрясение головного мозга и множественные переломы.

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