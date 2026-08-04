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Оперативный штаб: 58 человек пострадали после налёта дронов в Архипо-Осиповке

Число граждан, пострадавших в результате налета беспилотников в Архипо-Осиповке, выросло до 58 человек. Соответствующую информацию обнародовал оперативный штаб Краснодарского края.

Источник: Life.ru

«Количество пострадавших при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке увеличилось до 58 человек», — сообщается в официальном заявлении ведомства.

Среди общего числа травмированных 21 пациент был направлен в стационары. По распоряжению главы региона 19 человек, в том числе трое несовершеннолетних, экстренно эвакуированы в профильные медучреждения Краснодара. Ещё двое пострадавших сейчас находятся под наблюдением врачей в Новороссийске.

Остальные 37 человек, включая девятерых детей, получили медицинскую помощь амбулаторно. Им назначили курс лечения без необходимости помещения в больничные палаты.

Специалисты делают всё необходимое для выздоровления пациентов. Ситуация находится на контроле профильных министерств, врачи продолжают оказывать весь спектр требуемой терапии.

Напомним, ВСУ атаковали пляж в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком, который был заполнен отдыхающими. В результате налёта есть погибшие и пострадавшие, в их числе есть дети.

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