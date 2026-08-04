Число пострадавших при атаке ВСУ на промзону в Чехове увеличилось до 10 человек

По его словам, большинство пострадавших были оперативно госпитализированы. На текущий момент шестеро человек проходят лечение в Чеховской больнице, еще двое направлены в специализированные медицинские центры Серпухова и Подольска. Двое граждан после тщательного врачебного осмотра от госпитализации отказались.