Число пострадавших при атаке ВСУ на промзону в Чехове увеличилось до 10 человек

Число пострадавших при атаке украинских беспилотника в промышленной зоне деревни Новоселки городского округа Чехов увеличилось до 10 человек. Обновленные данные о ЧП и состоянии раненых представил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По его словам, большинство пострадавших были оперативно госпитализированы. На текущий момент шестеро человек проходят лечение в Чеховской больнице, еще двое направлены в специализированные медицинские центры Серпухова и Подольска. Двое граждан после тщательного врачебного осмотра от госпитализации отказались.
Медики оценивают состояние семи пациентов как среднюю степень тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии. У пострадавших зафиксированы минно-взрывные и осколочные ранения, переломы, а также повреждения грудной клетки и мягких тканей.
«Состояние каждого пострадавшего находится на постоянном контроле медиков. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления», — написал глава региона в «Максе».
Ранее Воробьев рассказал, что при атаке БПЛА на Подмосковье в ночь на вторник, 4 августа, повреждены подстанция и административное здание, однако основные последствия атаки зафиксированы в городском округе Чехов.