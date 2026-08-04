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Развожаев: в Хмельницком открыли стрельбу по людям, погибли четыре человека

Под Севастополем произошла стрельба, четыре человека погибли.

В результате стрельбы в селе Хмельницком под Севастополем четыре человека погибли и еще четверо получили ранения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По словам главы Севастополя, стрелявший задержан правоохранителями.

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