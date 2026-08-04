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Число пострадавших при ударе БПЛА в Чехове возросло до десяти

В подмосковном Чехове после ночной атаки беспилотников на промзону Новоселок число раненых выросло до десяти человек. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Глава региона уточнил, что один из пострадавших сейчас в тяжелом состоянии. Еще семь человек получили травмы средней степени тяжести. Воробьев сообщил, что шестерых раненых экстренно доставили в Чеховскую больницу. Еще двух пациентов распределили по стационарам Серпухова и Подольска.

Медики диагностировали у пострадавших осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки.

«Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Состояние каждого пострадавшего находится на постоянном контроле медиков. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления», — заявил Андрей Воробьев.

Губернатор ранее рассказал о последствиях атаки украинских дронов в муниципальном округе Чехов в ночь на 4 августа. В промышленной зоне Новоселок после попадания дронов зафиксировали несколько очагов возгорания. Пожар разгорелся на складе. К настоящему моменту открытое горение там полностью ликвидировано. Также повреждены электроподстанция и административное здание.

На месте происшествия продолжают работать пожарные расчеты и все оперативные службы.

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