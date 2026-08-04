Число пострадавших при ударе БПЛА в Чехове возросло до десяти

Глава региона уточнил, что один из пострадавших сейчас в тяжелом состоянии. Еще семь человек получили травмы средней степени тяжести. Воробьев сообщил, что шестерых раненых экстренно доставили в Чеховскую больницу. Еще двух пациентов распределили по стационарам Серпухова и Подольска.
Медики диагностировали у пострадавших осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки.
«Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Состояние каждого пострадавшего находится на постоянном контроле медиков. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления», — заявил Андрей Воробьев.
Губернатор ранее рассказал о последствиях атаки украинских дронов в муниципальном округе Чехов в ночь на 4 августа. В промышленной зоне Новоселок после попадания дронов зафиксировали несколько очагов возгорания. Пожар разгорелся на складе. К настоящему моменту открытое горение там полностью ликвидировано. Также повреждены электроподстанция и административное здание.
На месте происшествия продолжают работать пожарные расчеты и все оперативные службы.