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На дороге Калининград — Мамоново насмерть сбили двух пешеходов

Они стояли посередине дороги возле неисправного автомобиля.

На 15 километре автодороги Калининград — Мамоново насмерть сбили двух пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

ДТП произошло 3 августа около 23:55. По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля «Мицубиси» совершил наезд на двух пешеходов (1985 и 1986 г.р.), которые находились возле автомобиля «Фольксваген», стоявшего посередине дороги по причине неисправности. В результате ДТП оба пешехода скончались на месте. Водитель и 26-летняя пассажирка автомобиля «Мицубиси» с телесными повреждениями были направлены в медучреждение. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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