На дороге Калининград — Мамоново насмерть сбили двух пешеходов

ДТП произошло 3 августа около 23:55. По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля «Мицубиси» совершил наезд на двух пешеходов (1985 и 1986 г.р.), которые находились возле автомобиля «Фольксваген», стоявшего посередине дороги по причине неисправности. В результате ДТП оба пешехода скончались на месте. Водитель и 26-летняя пассажирка автомобиля «Мицубиси» с телесными повреждениями были направлены в медучреждение. Обстоятельства происшествия устанавливаются.