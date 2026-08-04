На дороге Калининград — Мамоново насмерть сбили двух пешеходов

На 15 километре автодороги Калининград — Мамоново насмерть сбили двух пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.
ДТП произошло 3 августа около 23:55. По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля «Мицубиси» совершил наезд на двух пешеходов (1985 и 1986 г.р.), которые находились возле автомобиля «Фольксваген», стоявшего посередине дороги по причине неисправности. В результате ДТП оба пешехода скончались на месте. Водитель и 26-летняя пассажирка автомобиля «Мицубиси» с телесными повреждениями были направлены в медучреждение. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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