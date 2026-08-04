Ночью над Нижегородской областью сбили 26 беспилотников — пострадавших нет

В ночь на 4 августа над Нижегородской областью отражена атака 26 беспилотников, сообщил губернатор Глеб Никитин в своем канале в мессенджере MAX.
По предварительным данным, пострадавших и критических разрушений нет; повреждения получили несколько автомобилей. На местах падения обломков продолжают работу оперативные службы.
«Благодарю за боевую работу защитников нижегородского неба — силы ПВО Минобороны и резервистов отряда “Барс-НН”!» — заявил Глеб Никитин.
Ранее сообщалось, что беспилотники сбили над территорией Нижегородской области минувшей ночью.
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