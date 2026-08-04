Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночью над Нижегородской областью сбили 26 беспилотников — пострадавших нет

Губернатор Глеб Никитин в своём канале в мессенджере MAX поблагодарил силы ПВО Минобороны и резервистов отряда «Барс‑НН» за «боевую работу защитников нижегородского неба».

Источник: Время

В ночь на 4 августа над Нижегородской областью отражена атака 26 беспилотников, сообщил губернатор Глеб Никитин в своем канале в мессенджере MAX.

По предварительным данным, пострадавших и критических разрушений нет; повреждения получили несколько автомобилей. На местах падения обломков продолжают работу оперативные службы.

«Благодарю за боевую работу защитников нижегородского неба — силы ПВО Минобороны и резервистов отряда “Барс-НН”!» — заявил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что беспилотники сбили над территорией Нижегородской области минувшей ночью.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше