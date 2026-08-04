Число пострадавших при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке выросло до 58

Число пострадавших при атаке беспилотника в Архипо-Осиповке под Геленджиком увеличилось до 58 человек. Об этом сообщил оперштаб Кубани.
Из них 19 пострадавших, включая троих детей, переведены в краевые больницы Краснодара. Еще 37 человек, в том числе девять детей, получили амбулаторное лечение, уточнили в штабе.
В ночь на 3 августа Вооруженные силы Украины предприняли попытку нанести удар беспилотниками по Краснодарскому краю. В селе Архипо-Осиповка в результате падения обломков БПЛА погибли четыре человека, среди них — один ребенок. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, противник целенаправленно вел атаку на гражданскую инфраструктуру.
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова назвала атаку ВСУ по пляжу в Геленджике бесчеловечным преступлением киевского режима.