Ученые выдвинули новую версию массовой гибели птиц у пляжа на Камчатке

Массовая гибель морских птиц на Халактырском пляже могла произойти из-за отравления токсинами микроводорослей. К такой предварительной версии пришли специалисты КамчатНИРО после обследования побережья и анализа проб воды.
Ученые изучили участок протяженностью 2,5 километра между рекой Халактырка и кемпингом. Работы проводились 31 июля и 1 августа, сообщила пресс-служба института.
КамчатНИРО указал, что на обследованной территории нашли 170 погибших птиц. При этом приведенная институтом разбивка по видам содержит 171 особь: 115 краснолицых бакланов, 32 тихоокеанские кайры, 22 топорка, а также по одному чистику и сизой качурке.
Состояние тушек различалось, поэтому специалисты предположили, что птицы погибли не одновременно. Для первичного исследования отобрали наиболее свежие останки баклана, топорка и кайры.
При вскрытии гельминтов на печени, сердце, в легких и брюшной полости исследованных птиц не обнаружили. Желудки всех отобранных особей оказались пустыми.
Одновременно специалисты взяли пробы воды в прибойной зоне. В них выявили микроводоросли, относящиеся к комплексу вредоносного цветения. Концентрация Alexandrium catenella достигала 10−16 тысяч клеток на литр, а Dinophysis acuminata — двух тысяч клеток на литр.
Ученые допустили, что причиной гибели мог стать сакситоксин или его производные. Ядовитые вещества могли попасть в организм птиц при непосредственном контакте с участками цветущей воды.
Вторым возможным путем отравления специалисты назвали питание планктоноядной рыбой. Такая рыба способна накапливать токсины в печени и почках. После ее поедания птица получает повышенную дозу яда. Увеличение концентрации токсического вещества по пищевой цепи называется биомагнификацией.
О массовой гибели птиц на Халактырском пляже стало известно в конце июля. Местные жители находили на берегу кайр, топорков и бакланов, а также сообщали о желтой пене на воде и необычном запахе. Позднее погибших птиц обнаружили в бухте Пионерской.
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