Ученые выдвинули новую версию массовой гибели птиц у пляжа на Камчатке

О массовой гибели птиц на Халактырском пляже стало известно в конце июля. Местные жители находили на берегу кайр, топорков и бакланов, а также сообщали о желтой пене на воде и необычном запахе. Позднее погибших птиц обнаружили в бухте Пионерской.