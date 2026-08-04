Воронежец выманил у клиентов жилье под предлогом потребительских займов

Приговор по уголовному делу о мошенничествах с недвижимостью на сумму более 15 миллионов рублей вынесли в Воронеже. Виновным признан 40-летний Дмитрий Наумовский, который в 2016—2018 годах обманным путем получил право собственности на квартиры восьми граждан и пытался похитить средства еще двоих на сумму свыше одного миллиона.
С потерпевшими заключались сделки по предоставлению потребительских займов, обеспеченных залогом недвижимого имущества. При этом люди были заведомо не способны выполнить свои обязательства по возврату долга. Стоимость заложенных объектов недвижимости значительно превышала сумму займов.
Как пояснили в прокуратуре Воронежской области, гражданам предоставлялись деньги «на заведомо кабальных условиях, ухудшающих их финансовое положение, в том числе в результате применения увеличенной процентной ставки, коротких сроков возврата заемных средств, повышенных штрафных санкций» и других нюансов.
В результате восемь человек утратили право собственности на жилье, для половины потерпевших оно являлось единственным.
«В ходе следствия по исковому заявлению одного из потерпевших вынесено судебное решение о признании договора купли-продажи недвижимости недействительным. С целью обеспечения исковых требований наложен арест на имущество Наумовского на сумму 15,5 миллиона рублей», — отметили в прокуратуре.
В результате восемь человек утратили право собственности на жилье.
Суд с учетом позиции обвинения назначил виновному наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Иски других потерпевших будут рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства.