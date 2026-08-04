Воронежец выманил у клиентов жилье под предлогом потребительских займов

Приговор по уголовному делу о мошенничествах с недвижимостью на сумму более 15 миллионов рублей вынесли в Воронеже. Виновным признан 40-летний Дмитрий Наумовский, который в 2016—2018 годах обманным путем получил право собственности на квартиры восьми граждан и пытался похитить средства еще двоих на сумму свыше одного миллиона.