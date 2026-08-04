Ночные гонки на питбайках в Красноярске закончились ДТП и штрафами

Во время инцидента столкнулись два мотоцикла — Kayo и Renthal. 17-летний водитель Kayo получил травму ноги и был доставлен в больницу. После оказания помощи ему назначили амбулаторное лечение. На несовершеннолетнего составили административные материалы на общую сумму 16 тысяч рублей.