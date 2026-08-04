Ночные гонки на питбайках в Красноярске закончились ДТП и штрафами

В Свердловском районе Красноярска полиция пресекла несанкционированный заезд мотоциклистов на питбайках. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.
Жители сообщили о скоплении байкеров у дома № 77 на улице Мичурина. При появлении патрульных участники попытались скрыться, несколько водителей проигнорировали требования об остановке, что привело к преследованию. Нарушителей задержали.
Во время инцидента столкнулись два мотоцикла — Kayo и Renthal. 17-летний водитель Kayo получил травму ноги и был доставлен в больницу. После оказания помощи ему назначили амбулаторное лечение. На несовершеннолетнего составили административные материалы на общую сумму 16 тысяч рублей.
За выходные сотрудники мотовзвода пресекли более 60 нарушений правил дорожного движения мотоциклистами. Среди них — езда без прав, выезд на встречку и вождение в нетрезвом виде.
Ранее мы сообщали, что пассажирка Lada Priora погибла в ДТП в Красноярском крае.