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В Сарове из-за разгерметизации газового баллона в многоэтажке выбило окна

В результате инцидента никто не пострадал, погибших нет.

В жилом помещении произошла разгерметизация портативного газового баллона — он находился в непосредственной близости от холодильника. В результате инцидента никто не пострадал, погибших нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Из‑за резкого выброса газа выбило окна на кухне, также зафиксированы частичные повреждения оконных конструкций в комнате. Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают профильные специалисты.

Ранее один человек погиб во время пожара в Нижнем Новгороде.

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