В Сарове из-за разгерметизации газового баллона в многоэтажке выбило окна

В жилом помещении произошла разгерметизация портативного газового баллона — он находился в непосредственной близости от холодильника. В результате инцидента никто не пострадал, погибших нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Из‑за резкого выброса газа выбило окна на кухне, также зафиксированы частичные повреждения оконных конструкций в комнате. Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают профильные специалисты.
Ранее один человек погиб во время пожара в Нижнем Новгороде.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше