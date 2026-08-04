Парня сбили на пешеходном переходе в Астане: момент попал на видео

В соцсети Threads пользователь smagulov.arsen сообщил, что стал свидетелем ДТП. Он опубликовал видеозапись случившегося.
Автор добавил, что сразу вызвал скорую помощь и помог пострадавшему.
В комментариях подробности происшествия рассказал полк патрульной полиции ДП Астаны.
«Водитель автомашины Chevrolet, двигаясь по улице Т. Рыскулова, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не уступил дорогу пешеходу, переходившему проезжую часть, в результате чего совершил на него наезд», — пояснили в полиции.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход доставлен в медицинское учреждение.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Автомашина водворена на коммунальную стоянку.
Проводится проверка.