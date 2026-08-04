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Парня сбили на пешеходном переходе в Астане: момент попал на видео

В Астане на видеорегистратор попал момент дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал молодой человек, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы.

Источник: Nur.kz

В соцсети Threads пользователь smagulov.arsen сообщил, что стал свидетелем ДТП. Он опубликовал видеозапись случившегося.

Автор добавил, что сразу вызвал скорую помощь и помог пострадавшему.

В комментариях подробности происшествия рассказал полк патрульной полиции ДП Астаны.

«Водитель автомашины Chevrolet, двигаясь по улице Т. Рыскулова, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не уступил дорогу пешеходу, переходившему проезжую часть, в результате чего совершил на него наезд», — пояснили в полиции.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Автомашина водворена на коммунальную стоянку.

Проводится проверка.