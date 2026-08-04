Военный открыл стрельбу под Севастополем и убил четырех человек

Военнослужащий открыл стрельбу под Севастополем, погибли четыре человека. Инцидент произошел в селе Хмельницкое, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По предварительным данным, сначала военнослужащий ранил своих сослуживцев, после чего открыл огонь по мирным жителям.
В результате нападения погибли четыре человека, среди которых один военнослужащий и трое гражданских — мужчины 71 и 59 лет, а также 64-летняя женщина.
Кроме того, ранения получили еще один военнослужащий и трое гражданских. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Нападавший задержан. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
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