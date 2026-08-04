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В Канске нашли двух сбежавших пациентов психоневрологического диспансера

Мужчину и женщину уже вернули обратно в палату.

Источник: Комсомольская правда

В Канске Красноярского края нашли двух сбежавших пациентов психоневрологического диспансера. Ориентировку в социальных сетях обновила организация «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной».

Напомним, что 35-летняя Ольга и 42-летний Олег ушли из медучреждения накануне, 3 августа. В самом интернате уточнили, что до этого пара не нарушала режим.

Как сообщили СМИ, пациентов нашел санитар в городе — Ольга и Олег шли по улице. В интернат они вернулись добровольно. Беглецы нуждаются в медицинской помощи.