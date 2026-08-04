Награда за мужество избавила должника из Челябинской области от уголовного преследования

Сообщается, что мужчина долгое время не платил алименты в связи с чем его долг превысил 1 млн рублей. При этом гражданин имел пристрастие к алкогольным напиткам и не общался с семьей. Судебные приставы привлекли его к административной ответственности, а затем возбудили уголовное дело, которое было направлено в суд.