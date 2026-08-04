Награда за мужество избавила должника из Челябинской области от уголовного преследования

Все произошло в Трехгорном. Там судебные приставы прекратили уголовное дело в отношении алиментнообязанного должника в связи с награждением его Орденом Мужества.
Сообщается, что мужчина долгое время не платил алименты в связи с чем его долг превысил 1 млн рублей. При этом гражданин имел пристрастие к алкогольным напиткам и не общался с семьей. Судебные приставы привлекли его к административной ответственности, а затем возбудили уголовное дело, которое было направлено в суд.
«Пока оно находилось на рассмотрении, мужчина не предпринял никаких мер для исправления ситуации и погашения долга. Как следствие — возбуждение повторного уголовного дела, после чего гражданин решил кардинально изменить жизнь и подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации», — рассказали в областном ГУФССП.
Уголовные дела были приостановлены, после отправления по месту службы мужчина сразу стал добровольно гасить свой долг крупными суммами.
Во время прохождения службы он был ранен, но продолжил выполнять поставленные перед ним задачи. После лечения его комиссовали, и он вернулся домой, где позже был представлен к Ордену Мужества.
На основании полученных документов оба приостановленных уголовных дела были прекращены. Прибыв домой, мужчина щедро одарил свою бывшую семью подарками, в том числе купил для бывшей жены и сына квартиру, где они сейчас проживают.
«Взыскание остатка задолженности и периодических платежей ведется из пенсии должника, назначенной ему в связи с ранением, но мужчина намерен полностью выплатить остаток долга одним платежом. Сейчас бывшие супруги обсуждают вопрос совместного проживания», — рассказали приставы.