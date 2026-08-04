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Под Севастополем военнослужащий открыл стрельбу по людям, погибли 4 человека

Стрелявшего в селе Хмельницком задержали.

Источник: Комсомольская правда

Военнослужащих открыл стрельбу по людям в селе Хмельницком. Четыре человека погибли и еще четверо получили ранения. Об этом сообщил губернаторСевастополя Михаил Развожаев.

«По предварительным данным, военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. В результате один человек погиб, один получил ранение. После этого в селе Хмельницком нападавший ранил еще троих человек и убил троих мирных жителей: двоих мужчин 71 года и 59 лет и женщину 64 лет», — говорится в сообщении.

По словам главы Севастополя, стрелявший задержан правоохранителями.

Ранее неизвестный мужчина открыл стрельбу на севере Москвы в ходе бытового конфликта и скрылся. В результате происшествия никто не пострадал.

До этого двое мужчин устроили стрельбу из окна многоэтажки в Норильске. Нетрезвые молодые люди открыли огонь из охолощенного пистолета и снимали все на видео.

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