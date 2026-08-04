Под Севастополем военнослужащий открыл стрельбу по людям, погибли 4 человека

«По предварительным данным, военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. В результате один человек погиб, один получил ранение. После этого в селе Хмельницком нападавший ранил еще троих человек и убил троих мирных жителей: двоих мужчин 71 года и 59 лет и женщину 64 лет», — говорится в сообщении.