Под Севастополем военнослужащий открыл стрельбу по людям, погибли 4 человека

Военнослужащих открыл стрельбу по людям в селе Хмельницком. Четыре человека погибли и еще четверо получили ранения. Об этом сообщил губернаторСевастополя Михаил Развожаев.
«По предварительным данным, военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. В результате один человек погиб, один получил ранение. После этого в селе Хмельницком нападавший ранил еще троих человек и убил троих мирных жителей: двоих мужчин 71 года и 59 лет и женщину 64 лет», — говорится в сообщении.
По словам главы Севастополя, стрелявший задержан правоохранителями.
Ранее неизвестный мужчина открыл стрельбу на севере Москвы в ходе бытового конфликта и скрылся. В результате происшествия никто не пострадал.
До этого двое мужчин устроили стрельбу из окна многоэтажки в Норильске. Нетрезвые молодые люди открыли огонь из охолощенного пистолета и снимали все на видео.