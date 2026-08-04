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Сын омички вернулся из патриотического лагеря с переломом позвоночника

По словам матери, её 11-летнего сына избивали и не реагировали на жалобы на боли в спине.

Источник: Magnific

В социальных сетях появилась история об инциденте в православном военно-патриотическом палаточном лагере в Омской области. Как сообщила жительница Омска Ольга в паблике «Инцидент Омск», её 11-летний сын вернулся из лагеря с синяками и серьёзной травмой позвоночника.

По словам женщины, мальчик находился в лагере с 16 по 28 июля. За это время, как утверждает мама, его систематически избивали старшие ребята, а командиры применяли жестокие методы «воспитания»: капали в рот жидкое мыло за ругань и били в солнечное сплетение в рамках ритуала «пробивание фанеры». На жалобы ребёнка о болях в спине в лагере не реагировали.

После возвращения домой у мальчика обнаружили множественные синяки. Сейчас он проходит лечение в ГДКБ № 3 с диагнозом «компрессионный перелом позвоночника». Мать подала заявление в полицию и прошла медосвидетельствование.

Ранее мы рассказывали, что в омском лагере «Динамовец» детей отправили по домам из-за недомогания.