Сын омички вернулся из патриотического лагеря с переломом позвоночника

По словам женщины, мальчик находился в лагере с 16 по 28 июля. За это время, как утверждает мама, его систематически избивали старшие ребята, а командиры применяли жестокие методы «воспитания»: капали в рот жидкое мыло за ругань и били в солнечное сплетение в рамках ритуала «пробивание фанеры». На жалобы ребёнка о болях в спине в лагере не реагировали.