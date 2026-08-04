В Челябинске выявлен новый фигурант дела о незаконной торговле персональными данными

Как установлено следствием, злоумышленники промышляли торговлей персональными данными шесть с половиной лет, с декабря 2019 года по май 2026-го. Действуя группой лиц по предварительному сговору, с использованием технических средств и аккаунтов в одном из мессенджеров организовали незаконный сбор информации с ведомственных ресурсов, в том числе из базы данных МВД России. Затем они продавали «закрытые» данные по цене от 50 до 130 тыс. рублей. Новый фигурант действовал аналогичным способом и был вовлечен в общую преступную схему.