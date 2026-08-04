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В Челябинске выявлен новый фигурант дела о незаконной торговле персональными данными

По данным следствия, 39-летний мужчина был вовлечен в общую преступную схему по сбору информации из базы МВД.

В Челябинске выявлен еще один фигурант дела о незаконном обороте персональных данных из базы МВД — 39-летний местный житель был вовлечен в общую преступную схему, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СКР.

Ранее уголовное дело по пунктам «а, в» части 3 статьи 272.1 УК РФ (незаконные использование, сбор и предоставление компьютерной информации, содержащей персональные данные, совершенные из корыстной заинтересованности группой лиц по предварительному сговору) было возбуждено в отношении троих челябинцев 35, 37 и 39 лет.

Как установлено следствием, злоумышленники промышляли торговлей персональными данными шесть с половиной лет, с декабря 2019 года по май 2026-го. Действуя группой лиц по предварительному сговору, с использованием технических средств и аккаунтов в одном из мессенджеров организовали незаконный сбор информации с ведомственных ресурсов, в том числе из базы данных МВД России. Затем они продавали «закрытые» данные по цене от 50 до 130 тыс. рублей. Новый фигурант действовал аналогичным способом и был вовлечен в общую преступную схему.

На данный момент установлено не менее 20 пострадавших от их противоправных действий.

В настоящее время продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности, иных участников преступной группы, а также на сбор и закрепление доказательной базы.