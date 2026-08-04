ФАС возбудила новые дела против операторов АЗС из-за цен на топливо

Кроме того, антимонопольщики начали разбирательство в отношении компании «Ника», которая остаётся единственным продавцом топлива в Солтонском районе региона. ФАС считает, что организация могла установить необоснованно высокие цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Стоимость продукции на её заправках оказалась выше среднего уровня по соседним районам. В ведомстве подчеркнули, что ситуация с ценами на автомобильное топливо остаётся на постоянном контроле.