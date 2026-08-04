Губернатор раскрыл детали ЧП со стрельбой под Севастополем

По первым данным, огонь открыл военнослужащий. Его целями стали сослуживцы. «В результате один человек погиб, один получил ранение. После этого в селе Хмельницком нападавший ранил ещё троих человек и убил троих мирных жителей: двоих мужчин 71 года и 59 лет и женщину 64 лет», — привел детали Развожаев.
Сейчас на месте работают оперативные службы, криминалисты и следователи. Они выясняют все обстоятельства и мотивы произошедшего. Нападавший уже схвачен.
Губернатор выразил соболезнования семьям погибших. «Приношу самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим сейчас оказывается экстренная медицинская помощь, врачи делают всё возможное для их спасения. Желаю раненым скорейшего выздоровления», — написал он.
Отдельно Михаил Развожаев призвал севастопольцев и гостей города не поддаваться панике. Он попросил всех доверять только официальным источникам и не тиражировать неподтвержденные слухи.