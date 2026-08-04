Губернатор раскрыл детали ЧП со стрельбой под Севастополем

По первым данным, огонь открыл военнослужащий. Его целями стали сослуживцы. «В результате один человек погиб, один получил ранение. После этого в селе Хмельницком нападавший ранил ещё троих человек и убил троих мирных жителей: двоих мужчин 71 года и 59 лет и женщину 64 лет», — привел детали Развожаев.