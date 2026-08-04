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Два человека пострадали при опрокидывании фуры в Приморье

Водитель не справился с управлением и врезался в ограждение.

Источник: Комсомольская правда

В Надеждинском районе Приморья 4 августа произошла авария с опрокидыванием большегруза. ДТП случилось на 708-м километре автодороги А-370 «Уссури» в районе развязки на село Кипарисово. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

По предварительным данным, водитель автомобиля Isuzu, мужчина 1969 года рождения, ехал со стороны поселка Раздольное в направлении Кипарисово, но не справился с управлением. Грузовик врезался в леерное ограждение, после чего опрокинулся на крышу.

В результате аварии пострадали два человека — водитель и пассажир, оба получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

На место выезжали сотрудники ДПС и бригада скорой помощи. Сейчас полиция проводит проверку и назначает необходимые экспертизы, чтобы установить все обстоятельства происшествия.