Два человека пострадали при опрокидывании фуры в Приморье

По предварительным данным, водитель автомобиля Isuzu, мужчина 1969 года рождения, ехал со стороны поселка Раздольное в направлении Кипарисово, но не справился с управлением. Грузовик врезался в леерное ограждение, после чего опрокинулся на крышу.