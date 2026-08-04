Открытое горение в складском комплексе под Владимиром полностью потушили

Пожарные ликвидировали открытое горение в складском комплексе в Собинском округе Владимирской области, атакованном украинскими БПЛА. Об этом во вторник, 4 августа, сообщил губернатор Александр Авдеев.
— К полуночи открытое горение в складском комплексе, атакованном БПЛА, полностью ликвидировано, — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Пожар произошел на складе маркетплейса Wildberries 3 августа. Рано утром была своевременно проведена эвакуация сотрудников. По словам Авдеева, в этом участвовали соседние предприятия — помогли быстро вывезти и приняли людей.
4 августа возгорание также возникло на логистическом объекте Wildberries из-за атаки Вооруженных сил Украины в поселке Красный Бор в Ленинградской области. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. На месте работают пожарные расчеты.