ФСБ предотвратила теракт против руководителя одного из новых регионов

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Севастополе задержаны граждане России, 1992 и 1999 г.р., осуществлявшие по заданию украинских спецслужб диверсионно-террористическую деятельность на территории Республики Крым», — говорится в сообщении.
Отмечается, что фигурантов в мессенджере Telegram завербовал сотрудник ГУР МО Украины.
«После обучения обращению с самодельным взрывным устройством куратор поручил им совершить террористические акты на объектах критически важной инфраструктуры региона и в отношении руководителя одного из новых регионов в период его пребывания на территории полуострова», — сказали в ЦОС ФСБ.
Кроме того, задержанные планировали вступить в запрещенную на территории РФ украинскую террористическую организацию.