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ФСБ предотвратила теракт против руководителя одного из новых регионов

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Двое россиян, которым украинские спецслужбы поручили совершить в Крыму теракт против руководителя одного из новых регионов, задержаны в Севастополе, сообщил ЦОС ФСБ.

Источник: РИА "Новости"

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Севастополе задержаны граждане России, 1992 и 1999 г.р., осуществлявшие по заданию украинских спецслужб диверсионно-террористическую деятельность на территории Республики Крым», — говорится в сообщении.

Отмечается, что фигурантов в мессенджере Telegram завербовал сотрудник ГУР МО Украины.

«После обучения обращению с самодельным взрывным устройством куратор поручил им совершить террористические акты на объектах критически важной инфраструктуры региона и в отношении руководителя одного из новых регионов в период его пребывания на территории полуострова», — сказали в ЦОС ФСБ.

Кроме того, задержанные планировали вступить в запрещенную на территории РФ украинскую террористическую организацию.

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