«Очищающая» иголка и сырое яйцо для спасения от смерти обошлись казахстанке в 15 млн

Мошенницы передали женщине запечатанный сверток и велели не открывать его 40 дней, а затем сжечь и принести пепел на то же место. Однако уже ночью пенсионерка решила проверить содержимое и обнаружила внутри лишь пустую бумагу. Золото и деньги исчезли.