Нижегородский МЧСник спас тонущий катер и его владельца

Инцидент произошел в районе Молитовского моста в Нижнем Новгороде. Во время прогулки катер Алексея начал стремительно уходить под воду, однако находившийся рядом Дмитрий Архипов немедленно пришел на помощь. Благодарный нижегородец отметил, что благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателя судно удалось удержать от затопления, а сам он безопасно перебрался на судно сотрудника МЧС, который также вызвал экстренные службы.