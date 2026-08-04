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Нижегородский МЧСник спас тонущий катер и его владельца

Сотрудник МЧС Дмитрий Архипов вовремя пришел на помощь мужчине, чье судно стремительно уходило под воду.

В Главное управление МЧС России по Нижегородской области поступила благодарность от жителя Выксы по имени Алексей. Мужчина выразил признательность начальнику дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях Дмитрию Архипову.

Инцидент произошел в районе Молитовского моста в Нижнем Новгороде. Во время прогулки катер Алексея начал стремительно уходить под воду, однако находившийся рядом Дмитрий Архипов немедленно пришел на помощь. Благодарный нижегородец отметил, что благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателя судно удалось удержать от затопления, а сам он безопасно перебрался на судно сотрудника МЧС, который также вызвал экстренные службы.

Сам Дмитрий Архипов свой поступок подвигом не считает. По его словам, он лишь выполнил инструкцию и проявил человеческую обязанность помочь человеку, попавшему в беду.

Ранее сообщалось, что один человек погиб во время пожара в Нижнем Новгороде.

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