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В Березовском воспитанника ФОКа придавило деревом

Юноша получил тяжелые травмы.

В Березовском 17-летнего воспитанника физкультурно-оздоровительного центра придавило деревом — он получил тяжелые травмы. Инцидент произошел вечером 27 мая 2026 года.

По версии следствия, спортивно-оздоровительный комплекс «Лидер», в структуру которого входит физкультурно-оздоровительный комплекс «Энергия», в июле 2025 года получил порубочный билет на вырубку деревьев, представляющих опасность для окружающих. Указанные деревья были помечены синей краской.

— Зная о необходимости осуществления рубки деревьев, в том числе сухостойных, заведующий ФОКом не организовал выполнение данного вида работ, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Вследствие этого сухостойная береза упала на воспитанника комплекса, полученные травмы были квалифицированны как тяжкий вред здоровью.

Заведующий обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Уголовное дело направлено в Березовский городской суд.