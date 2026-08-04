В Березовском воспитанника ФОКа придавило деревом

По версии следствия, спортивно-оздоровительный комплекс «Лидер», в структуру которого входит физкультурно-оздоровительный комплекс «Энергия», в июле 2025 года получил порубочный билет на вырубку деревьев, представляющих опасность для окружающих. Указанные деревья были помечены синей краской.