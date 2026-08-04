Маркетинг от лукавого: Столичная бизнес-леди поплатилась за запрещённые символы на магических товарах

Ранее Life.ru рассказывал, как в Рязани правоохранители задержали 27-летнего приезжего из одной из стран ближнего зарубежья, который в ночь на 29 июля снимал с балкона собственной квартиры момент поражения украинского беспилотника. Гость областного центра полностью сознался в содеянном после доставления в отдел. Сейчас решается вопрос о квалификации его действий по местному законодательству: по соответствующей статье рязанского КоАП нарушителю грозит денежный штраф, сумма которого может достигать 1 миллиона рублей.