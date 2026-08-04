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Маркетинг от лукавого: Столичная бизнес-леди поплатилась за запрещённые символы на магических товарах

Суд признал виновной московскую предпринимательницу Майю Чумак, владеющую магазином магических принадлежностей. Поводом для разбирательства послужили снимки, размещённые бизнесвумен на своём сайте и в соцсетях.

Источник: Life.ru

На опубликованных фотографиях были запечатлены рогатое существо, а также руна, которая находится в России под запретом. Правоохранители расценили данные изображения как сатанинские* символы, после чего в отношении владелицы коммерческой площадки инициировали административное производство.

Судья вынес решение о привлечении фигурантки к ответственности по соответствующей статье КоАП. В ходе заседания представительница магического бизнеса получила официальное предостережение о необходимости ведения коммерческой деятельности в строгом соответствии с законодательством страны, пишет Baza.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Рязани правоохранители задержали 27-летнего приезжего из одной из стран ближнего зарубежья, который в ночь на 29 июля снимал с балкона собственной квартиры момент поражения украинского беспилотника. Гость областного центра полностью сознался в содеянном после доставления в отдел. Сейчас решается вопрос о квалификации его действий по местному законодательству: по соответствующей статье рязанского КоАП нарушителю грозит денежный штраф, сумма которого может достигать 1 миллиона рублей.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

*Движение включено в перечень экстремистских и запрещено в России.

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