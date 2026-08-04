ФСБ предотвратила теракт в Крыму против руководителя одного из новых регионов

Двое россиян по заданию Киева планировали теракт против руководителя одного из новых регионов. Об этом во вторник, 4 августа, заявили в Центре общественных связей ФСБ.
— Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Севастополе задержаны граждане России, 1992 и 1999 года рождения, осуществлявшие по заданию украинских спецслужб диверсионно-террористическую деятельность на территории Республики Крым, — следует из заявления ФСБ.
По данным силовиков, мужчин завербовали сотрудники ГУР Минобороны Украины. Сначала злоумышленники по заданию куратора собирали данные о подразделениях Вооруженных сил России в Крыму. После этого они обучились обращению с самодельными взрывчатыми устройствами. Украинские вербовщики поручили им совершить теракты на критически важных объектах региона, а также против руководителя одного из новых регионов, когда тот находился на полуострове.
На данный момент двух подозреваемых уже задержали. При обысках у них нашли три дрона с боевыми зарядами, а также бомбу массой 800 граммов, передает РИА Новости.
Днем ранее стало известно, что в Ставропольском крае задержали иностранца, планировавшего теракт у здания прокуратуры Пятигорска. Подозреваемый 2001 года рождения по указанию находящегося в Сирии куратора провел разведку территории и приобрел компоненты для взрывного устройства. После атаки он планировал выехать в Сирию и присоединиться к боевикам.