ФСБ предотвратила теракт в Крыму против руководителя одного из новых регионов

По данным силовиков, мужчин завербовали сотрудники ГУР Минобороны Украины. Сначала злоумышленники по заданию куратора собирали данные о подразделениях Вооруженных сил России в Крыму. После этого они обучились обращению с самодельными взрывчатыми устройствами. Украинские вербовщики поручили им совершить теракты на критически важных объектах региона, а также против руководителя одного из новых регионов, когда тот находился на полуострове.