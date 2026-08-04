Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ предотвратила теракт в Крыму против руководителя одного из новых регионов

Двое россиян по заданию Киева планировали теракт против руководителя одного из новых регионов. Об этом во вторник, 4 августа, заявили в Центре общественных связей ФСБ.

Двое россиян по заданию Киева планировали теракт против руководителя одного из новых регионов. Об этом во вторник, 4 августа, заявили в Центре общественных связей ФСБ.

— Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Севастополе задержаны граждане России, 1992 и 1999 года рождения, осуществлявшие по заданию украинских спецслужб диверсионно-террористическую деятельность на территории Республики Крым, — следует из заявления ФСБ.

По данным силовиков, мужчин завербовали сотрудники ГУР Минобороны Украины. Сначала злоумышленники по заданию куратора собирали данные о подразделениях Вооруженных сил России в Крыму. После этого они обучились обращению с самодельными взрывчатыми устройствами. Украинские вербовщики поручили им совершить теракты на критически важных объектах региона, а также против руководителя одного из новых регионов, когда тот находился на полуострове.

На данный момент двух подозреваемых уже задержали. При обысках у них нашли три дрона с боевыми зарядами, а также бомбу массой 800 граммов, передает РИА Новости.

Днем ранее стало известно, что в Ставропольском крае задержали иностранца, планировавшего теракт у здания прокуратуры Пятигорска. Подозреваемый 2001 года рождения по указанию находящегося в Сирии куратора провел разведку территории и приобрел компоненты для взрывного устройства. После атаки он планировал выехать в Сирию и присоединиться к боевикам.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше