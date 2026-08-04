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21-летнего россиянина задержали в США за организацию «порнодома»

21-летнего россиянина задержали в США по обвинению в торговле людьми и организации сети моделей для платформы OnlyFans.

21-летнего россиянина задержали в США по обвинению в торговле людьми и организации сети моделей для платформы OnlyFans. По данным SHOT, на этом бизнесе он заработал около 500 млн рублей.

По данным Telegram-канала, Никита родился в семье российских эмигрантов — воспитательницы и дальнобойщика. В юности он занимался баскетболом, однако после неудач в спортивной карьере решил заняться бизнесом и основал агентство по продвижению моделей на платформе OnlyFans.

Как утверждает источник, молодой человек находил девушек через социальные сети, привозил их в арендованный коттедж и организовал для них жесткий график работы. В одном доме одновременно проживали около 30 моделей, которые ежедневно проводили многочасовые трансляции для взрослых. По информации SHOT, участницам выплачивали лишь небольшую часть доходов, а некоторых, как считают следователи, принуждали оказывать сексуальные услуги за деньги.

По предварительным данным, организатор схемы зарабатывал до 260 тысяч долларов в месяц. Деятельность группы была пресечена после рейда американских правоохранителей во время одной из вечеринок, где, предположительно, находились блогеры и баскетболисты.

Во время обысков силовики изъяли более 300 мобильных телефонов, ноутбуки, документы, контент-планы, десятки секс-игрушек, а также два дорогостоящих автомобиля, включая McLaren. Сейчас россиянину предъявлены обвинения в торговле людьми, создании организованного преступного сообщества и отмывании денежных средств. Если его признают виновным, ему может грозить до 27 лет лишения свободы.

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