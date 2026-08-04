21-летнего россиянина задержали в США за организацию «порнодома»

Как утверждает источник, молодой человек находил девушек через социальные сети, привозил их в арендованный коттедж и организовал для них жесткий график работы. В одном доме одновременно проживали около 30 моделей, которые ежедневно проводили многочасовые трансляции для взрослых. По информации SHOT, участницам выплачивали лишь небольшую часть доходов, а некоторых, как считают следователи, принуждали оказывать сексуальные услуги за деньги.