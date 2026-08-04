Юрий Шалабаев: атаку беспилотников над Нижним Новгородом отбили, повреждены несколько автомобилей

Ночью и рано утром 4 августа над Нижним Новгородом отражена атака беспилотников.
Мэр города Юрий Шалабаев в канале в мессенджере MAX сообщил, что никто из жителей не пострадал.
«По оперативной информации, зафиксированы частичные повреждения нескольких автомобилей. На местах работают специалисты», — заявил градоначальник.
Городские власти призывают: при обнаружении обломков не приближаться к ним и сразу звонить в 112.
Ранее Глеб Никитин заявил, что ночью над Нижегородской областью сбили 26 беспилотников — пострадавших нет.
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