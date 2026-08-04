СК назвал две главные версии исчезновения семьи Усольцевых

Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии продолжает расследование дела об исчезновении в тайге семьи Усольцевых. Как рассказала помощник руководителя ведомства Анастасия Дядечкина, сейчас рассматриваются две версии произошедшего.
Так, следствие сейчас сосредоточено на процессуальных действиях, которые не связаны с полевыми выходами. О новых поисках семьи следователи не сообщали.
— Приоритетными все так же остаются две версии. Приоритетная версия — это несчастный случай, и также рассматривается криминальная. Все остальные в ходе следствия не нашли своего подтверждения, — заявила Дядечкина в беседе с Aif.ru.
Стало известно, что другу Сергея Усольцева пришло на почту послание от его супруги. В письме, отправленном с анонимного адреса, содержалась ссылка на файлообменник, а по этой ссылке — прощальное голосовое сообщение от якобы Ирины Усольцевой.
Пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых — Сергей и Ирина вместе со своей дочерью — отправилась в поездку 27 сентября 2025 года на личном автомобиле Skoda. Первым пунктом их остановки стал поселок Мина. Специалисты, занимавшиеся расследованием исчезновения семьи, пошагово установили их дальнейший маршрут.