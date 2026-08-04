В Крыму планировали теракт против руководителя одного из новых регионов

Позже, по версии следствия, подозреваемые прошли обучение изготовлению и использованию самодельных взрывных устройств. После этого им поручили организовать теракты на объектах критической инфраструктуры полуострова, а также совершить покушение на руководителя одного из новых регионов во время его пребывания в Крыму.