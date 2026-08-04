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В Крыму планировали теракт против руководителя одного из новых регионов

ФСБ предотвратила подготовку теракта против руководителя одного из новых регионов в Крыму.

ФСБ предотвратила подготовку теракта против руководителя одного из новых регионов в Крыму. По данным спецслужбы, преступление планировали двое россиян, действовавших по заданию украинских спецслужб.

Как сообщили в ФСБ, сначала завербованные мужчины собирали сведения о подразделениях Вооруженных сил России, дислоцированных в Крыму.

Позже, по версии следствия, подозреваемые прошли обучение изготовлению и использованию самодельных взрывных устройств. После этого им поручили организовать теракты на объектах критической инфраструктуры полуострова, а также совершить покушение на руководителя одного из новых регионов во время его пребывания в Крыму.

Оба фигуранта были задержаны сотрудниками ФСБ. Во время обысков у них изъяли три беспилотника, оснащенных боевыми зарядами, а также самодельное взрывное устройство массой около 800 граммов.

В отношении задержанных проводятся следственные действия. Обстоятельства подготовки терактов устанавливаются.

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