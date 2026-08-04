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ФСБ задержала в Севастополе двух россиян за подготовку терактов по заданию Киева

Задержанные сотрудниками ФСБ россияне планировали совершить теракты в Севастополе по указанию военной разведки Украины.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух россиян, готовивших теракты по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ФСБ, задержанные 1992 и 1999 годов рождения прошли обучение по обращению со взрывчаткой. После им было поручено совершить теракты на объектах критической инфраструктуры Крыма и покушение на руководителя одного из новых регионов России. При обысках у россиян изъяты три FPV-дрона с боевыми зарядами по 350 граммов и самодельное взрывное устройство массой 800 граммов. Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, госизмене и незаконном обороте взрывчатки.

Ранее в Пятигорске сотрудники ФСБ задержали уроженца Центральной Азии при попытке подготовки теракта у здания прокуратуры. По данным Центра общественных связей, задержанный — сторонник запрещенной в России международной террористической организации.

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