ФСБ задержала в Севастополе двух россиян за подготовку терактов по заданию Киева

По данным ФСБ, задержанные 1992 и 1999 годов рождения прошли обучение по обращению со взрывчаткой. После им было поручено совершить теракты на объектах критической инфраструктуры Крыма и покушение на руководителя одного из новых регионов России. При обысках у россиян изъяты три FPV-дрона с боевыми зарядами по 350 граммов и самодельное взрывное устройство массой 800 граммов. Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, госизмене и незаконном обороте взрывчатки.